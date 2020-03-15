الجزائر تدرس إغلاق المساجد بسبب ”كورونا“

تدرس السلطات الجزائرية إمكانية إغلاق المساجد لمواجهة فيروس ”كورونا“.

وكشف رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد اليوم الأحد، عن ارتفاع ”مخيف“ لعدد الإصابات بفيروس كورونا في بلاده، والذي بلغ 45 حالة مؤكدة، بينها 3 وفيات.

وقال جراد إن الوضع الوبائي في بلاده ”تحت السيطرة“ من حيث الإمكانيات المرصودة، بعد اقتناء معدات طبية خاصة من الخارج بقيمة 2 مليون دولار، معلنا عن تلقي الجزائر طائرتي معدات من الإمارات العربية المتحدة وفرنسا.

وذكر جراد في لقاء مع الإذاعة الرسمية، أن حكومته ”اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا الوباء“، ردا على انتقادات لاذعة طالت أداء السلطات بشأن التصدي لانتشار عدوى الفيروس.

وأوضح رئيس الحكومة الجزائرية، أنه يجري التباحث بشأن إمكانية إغلاق المساجد ووقف صلاتي الجمعة والجماعة، إضافة إلى دراسة مقترح تعليق الرحلات الجوية والبحرية صوب كل دول أوروبا التي أضحت بؤرة للوباء.