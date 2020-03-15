هل يتكرر سيناريو ووهان الصينية في الولايات المتحدة؟

حذر وزير أمريكي سابق، في تقرير نشر اليوم الأحد، من أن سيناريو وباء ”كورونا“ في مقاطعة ووهان الصينية يمكن أن يتكرر في الولايات المتحدة نظرا لعدم وجود قطاع صحي عام يمكنه التعامل مع المرض بشكل جماعي.

وأوضح وزير العمل السابق روبرت ريتش، أن انتشار ”كورونا“ في الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة مشابه لبداية تفشيه في ووهان قبل نهاية العام الماضي.

وقال الوزير السابق في التقرير الذي نشر في صحيفة ”غارديان“ البريطانية ”تستيقظ أمريكا اليوم على حقيقة مرعبة وهي أن البلاد تفتقر لطاقة طبية يمكنها التعامل مع المشكلة“.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة بعكس معظم دول العالم تفتقر لنظام صحي عام وتعتمد بشكل شبه كلي على مستشفيات خاصة تهدف للربح أو نظام تأمين اجتماعي فقط للموظفين بدوام كامل، لافتا إلى أن هذا النظام يقدم خدمات فقط للأفراد وليس بشكل جماعي.

ورأى أنه حتى وإن تم اكتشاف لقاح مضاد لكورونا فإن مثل هذا النظام يفتقر للمؤسسات العامة التي ستقدم اللقاح مجانا لملايين الأشخاص، مضيفا أن المؤسسات والدوائر الطبية المحلية تعمل بأقل من طاقتها بشكل كبير بعد تسريح أكثر من ربع موظفيها منذ عام 2008.

وكشف الوزير السابق عن نقص خطير في كميات المراوح الطبية في المستشفيات التي ينبغي عليها تأمين الهواء اللازم للمصابين إضافة إلى وجود نحو 45 ألف وحدة عناية فائقة فقط مقابل نحو 3 ملايين إصابة متوقعة بكورونا.

وختم قائلا ”لا يوجد نظام صحي عام في الولايات المتحدة، ما يعني أن أقوى وأغنى دولة في العالم غير قادرة على حماية المجمتع ككل… وما تم إعلانه في الأيام الأخيرة من طوارئ طبية لن يكفي لسد الفجوة الخطيرة في المستلزمات الطبية لمصابي كورونا“.