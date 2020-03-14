مصر تعلق الدراسة أسبوعين وتخصص 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا

أعلنت مصر، اليوم السبت، تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، اعتبارًا من غد الأحد، للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.

وقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي ووجه بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين، بدءًا من الأحد.

وأشار إلى أن السيسي وجه بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة، وما تتضمنه من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية ارتفاع عدد الحالات المصابة بكورونا في البلاد إلى 93 حالة.