كيف تمارس الرياضة إذا كنت تعاني من أمراض القلب؟

من المهم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام عندما يكون لديك مرض في القلب، لأن النشاط البدني مفيد للقلب والدورة الدموية، ويمكن أن يقوي عضلة القلب ويساعد على التحكم في ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

أظهرت الأبحاث أن النشاط البدني المنتظم يمكن أيضا أن يسرع من الشفاء من نوبة قلبية ويمكن أن يساعد أيضا في منع تفاقم الأعراض، إذا كنت تعاني بالفعل من أمراض القلب أو عامل خطر مثل ارتفاع ضغط الدم.

لكن ما مدى أمان التمرينات، وما نوعها، وما هي المخاطر التي يجب مراعاتها وكيف تبدأ؟ سنجيب في هذا التقرير.

إذا كنت تعاني من مشاكل في القلب، فعليك أن تمارس التمارين الرياضية لمدة 150 دقيقة كل أسبوع.

يجب أن تهدف أيضًا إلى ممارسة التمارين التي تقوي عضلاتك مرتين في الأسبوع، يمكنك تدريجيا زيادة الوقت الذي تقضيه في ممارسة الرياضة.

أفضل تمارين لصحة القلب

أفضل تمرين لقلبك هو النشاط الهوائي، ويجب أن تظل قادرًا على التحدث أثناء التمرين، السباحة والمشي السريع والجري وركوب الدراجات والرقص كلها أنواع من الأنشطة الهوائية.

تمرين تقوية العضلات، وهي التمارين التي تركز على العضلات مثل الساقين والذراعين والكتفين، على سبيل المثال حفر حديقتك أو التسوق أو تسلق السلالم.

ومن المهم الجمع بين ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي متوازن بما في ذلك المجموعات الغذائية الرئيسية التالية: بروتين، الكربوهيدرات، دهون غير مشبعة، الخضروات والفاكهة.

لكي تكون التمارين فعالة، يجب رفع نبضات القلب، في حين أن هذا أمر جيد بالنسبة إلى كافة الأشخاص إلا أنه يحتاج من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب إلى الحرص على عدم وضع القلب تحت ضغط كبير.

ولكل حالة من أمراض القلب، نظام خاص على النحو التالي:

نوبة قلبية أو جراحة قلب

إذا أجريت عملية جراحية في القلب مؤخرًا، فقد تتمكن من المشاركة في برنامج إعادة التأهيل القلبي، الذي سيحدد لك مستوى آمنا لممارسة الرياضة.

آلام في الصدر (الذبحة الصدرية)

حاول أن تمارس الرياضة بانتظام، لكن احذر من أن يتسبب النشاط الذي اخترته بآلام في الصدر أو صعوبات في التنفس، ويعتبر المشي نشاطا جيدا، فيما لا ينصح بممارسة الرياضة بعد الوجبة الثقيلة أو في الطقس البارد.

فشل القلب

إذا كنت تعاني من قصور في القلب، فقد يخبرك طبيبك بالحد من نشاطك إذا تعرضت للخفقان القلبي أثناء التمرين أو إذا كنت تعاني من مشكلات قلبية أخرى مثل صمام القلب الضيق، ابدأ ببطء وارفع من وتيرة تمارينك في حال شعرت بالراحة، وتوقف إذا عانيت من تورم الكاحل وضيق التنفس.

ضغط دم مرتفع

حاول ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، ولكن تجنب ممارسة التمرينات الرياضية الشديدة مثل الرياضة التنافسية ورفع الأثقال الثقيلة إذا لم يكن ضغط دمك خاضعا للسيطرة بشكل جيد. قد تؤدي هذه الأنشطة إلى زيادة حادة مفاجئة في ضغط الدم.