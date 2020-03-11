السعودية تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وتعافي حالة واحدة

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في المملكة، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 45، مشيرة في الوقت ذاته إلى تعافي حالة مصابة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن الوزارة، أن حالات الإصابة الجديدة كانت لمواطن ومواطنة عادا من العراق وطفلة سعودية تبلغ من العمر 12 عاما كانت مخالطة لجدها المصاب الذي عاد من إيران.
وأضافت أن الحالات الـ21 الأخرى، هم مصريون موجودون في الحجر الصحي بمكة المكرمة، وكانوا قد خالطوا زائرا مصريا أعلنت السلطات الصحية من قبل عن إصابته.
وأكدت الوزارة ”تعافي مصاب واحد موجود في العزل الصحي ويجري تقديم الرعاية الصحية له وفق الإجراءات المعتمدة“.