مصر تعلن مغادرة 49 أجنبيا كانوا على متن المراكب النيلية

أعلن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المصري هاني يونس، في تدوينة له على حسابه الشخصي على موقع ”فيس بوك“، عن مغادرة 49 من الأجانب ممن كانوا على متن المراكب النيلية بالأقصر وأسوان.

وصرحت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، أنه تم سحب 558 عينة من نزلاء البواخر النيلية والفنادق الثابتة بمحافظتي الأقصر وأسوان، وجاءت نتيجة تحاليلها جميعها سلبية بما يتعلق بفيروس كورونا، مؤكدة أنها اطمأنت على كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة خلال جولتها بمحافظة الأقصر.

وقالت في مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الدولة للإعلام، إن مصر استجابت لمنظمة الصحة العالمية، واللوائح الصحية الدولية، فور الإبلاغ بالاشتباه في إصابات على إحدى البواخر النيلية، ووفقا لتلك التعليمات تم سحب عينات عشوائية للزائرين والعاملين بتلك الباخرة بنسبة 50%.

وأضافت أن التحاليل أظهرت إيجابية نتائج بعض الحالات لكن بدون أعراض، مردفة أنه تبع ذلك إجراء تحاليل الـ(pcr) لجميع المتواجدين على الباخرة، فضلا عن تحويل الحالات الإيجابية إلى مستشفى مخصص للعزل لتلقي الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأعلنت مصر مساء الثلاثاء بدء إجلاء مواطنيها من المملكة العربية السعودية تنفيذاً لقرار المملكة العربية السعودية بمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ”كوفيد19“.

وأوضحت وزارة الخارجية، عبر بيان رسمي، أن القنصلية العامة في جدة تقوم بمتابعة تطورات القرارات المتصلة بمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ”COVID 19″، حيث استمرت في التواصل مع مجموعات المعتمرين المتواجدين في جدة والمدينة المنورة وينبع ومكة المكرمة، بالإضافة إلى المواطنين الزائرين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، وذلك فور صدور قرار السلطات السعودية بتعليق سفر المواطنين والمقيمين بالمملكة من وإلى عدد من الدول، من بينها مصر.