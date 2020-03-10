قطر تعلن عن 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 24، بعد تسجيل 6 حالات جديدة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن ”‏‎المصابين تحت العزل التام في مركز الأمراض الانتقالية، كما تم فحص جميع المخالطين للتأكد من عدم انتقال العدوى لهم“.

وفي وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، أصدرت الصحة القطرية قرارًا بمنع تداول الشيشة (الأرجيلة) في جميع المطاعم والمقاهي، حتى إشعار آخر.

ويوم أمس الإثنين، أعلنت الحكومة تعليق الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة حتى إشعار آخر.

ويوم الأحد الماضي، قررت أيضًا تعليق الدخول ”مؤقتا“ لجميع المسافرين القادمين من 14 دولة، وهي: بنغلاديش والصين ومصر والهند وإيران والعراق ولبنان ونيبال وباكستان والفلبين وكوريا الجنوبية وسريلانكا وسوريا وتايلاند.

وحتى صباح اليوم الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 114 ألفًا حول العالم في 115 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 4027، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.

وأدى الفيروس إلى تعليق العمرة ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية في الكثير من الدول، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض، الذي أثار حالة رعب تسود العالم.