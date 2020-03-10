للمرة الأولى.. الرئيس الصيني يزور ”ووهان“ بؤرة ”كورونا‎“

وصل الرئيس الصيني شي جينبينغ، الثلاثاء، إلى ووهان في أول زيارة له إلى المدينة التي تعد مركز تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وتأتي الزيارة غير المعلنة للرئيس الصيني في الوقت الذي أثبتت فيه الإجراءات غير المسبوقة بإغلاق ووهان وبقية مناطق مقاطعة هوباي منذ أواخر كانون الثاني/ يناير نجاعتها، مع الانخفاض المستمر بعدد الإصابات في الأسابيع الأخيرة.

ووصل ”شي“ بواسطة طائرة إلى عاصمة مقاطعة هوباي لـ“تفقّد أعمال الوقاية من الوباء ومكافحته“ في المنطقة، وفق وكالة ”الصين الجديدة“ الرسمية للأنباء.

وأضافت الوكالة أنه سيلتقي بالأطباء والممرضين في الخطوط الأمامية لمكافحة الفيروس، إضافة إلى المسؤولين العسكريين وأفراد الشرطة والمرضى والسكان.

والثلاثاء تم الإبلاغ عن 19 إصابة جديدة فقط، وفقا للجنة الصحة الوطنية، وهو العدد الأقل منذ أن بدأت الحكومة في إحصاء الإصابات في الـ 21 من كانون الثاني/يناير.

لكن عدد الوفيات جراء انتشار فيروس كورونا المستجد بالصين، ارتفع إلى 3 آلاف و139 حالة.

وأفادت اللجنة الحكومية للصحة، في بيان، الثلاثاء، بأن عدد الوفيات جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بلغ 17 حالة.

وحتى صباح الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 114 ألفا حول العالم في 115 دولة وإقليما، توفى منهم أكثر من 4027، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.