بينها تركيا وعمان.. السعودية تصدر قرارا جديدا بتعليق السفر لدول جديدة

قررت السلطات الرسمية في السعودية تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى كل من سلطنة عمان، وفرنسا، وألمانيا وتركيا، وإسبانيا، وتعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودًا فيها خلال 14 يومًا السابقة لقدومه.

وجاء القرار الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، ”إلحاقًا لقرار تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى كل من الإمارات، والكويت، والبحرين، ولبنان، وسوريا، وكوريا الجنوبية، ومصر، وإيطاليا، والعراق.

وأكد مصدر في وزارة الداخلية السعودية بأن القرار الجديد يأتي ”وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع انتشاره“، وكذلك ”انطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم“.

ووفق الوكالة الرسمية، فقد ”استثنى المصدر من ذلك رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية“، فيما ”سُمح لوزارتي الداخلية والصحة التنسيق للتعامل مع الحالات الإنسانية والاستثنائية، بما لا يخل بالتدابير الاحترازية والوقائية اللازمة“.