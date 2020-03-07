مع ارتفاع الإصابات.. إسرائيل تستعين بالجيش لمواجهة كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، مساء السبت، استنفار جنود الجيش الإسرائيلي والطلاب من أجل تطهير المنشآت العامة ومحطات الباصات والقطارات والأماكن العامة في مواجهة فيروس كورونا.

كما أصدر نتنياهو قرارا بأن يتم تجهيز سلاح الجو الإسرائيلي من أجل تأمين توفير المنتجات الأساسية للمواطنين ، وعن فتح خط ائتمان لجميع الشركات المتضررة، وفقا للقناة العبرية 12.

جاء ذلك بعد إعلان وزارة الصحة الإسرائيلية، السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 25 شخصا بعد تسجيل أربع حالات جديدة.

وقالت الوزارة: إن اثنين من المصابين عادا مؤخرا من إسبانيا وآخر عاد من إيطاليا، والرابع امرأة عادت من اليونان، مشيرة إلى أن العدد ارتفع إلى 25 حالة من بينها حالة خطيرة.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، مساء أمس الجمعة، عن أن قيادة وزارة الدفاع الإسرائيلية، قررت عزل مئات الجنود من الجيش في الحجر الصحي والعزل الانفرادي، تخوفا من تفشي كورونا في أوساط قواتها.

وذكرت القناة العبرية 13، أنه يوجد في الجيش الإسرائيلي 1262 جنديًا في العزل ”الحجر الصحي“، منوهة أن معظمهم عاد من الخارج والتقى بعض المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا.