بعد تنبيه حكومي.. 128 سعوديا يفصحون عن وجودهم في إيران

قالت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، إن 128 مواطنا أفصحوا عن تواجدهم في إيران، خلال الفترة الأخيرة؛ استجابة للدعوة التي أطلقتها السلطات، في إطار جهودها لمكافحة فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“: ”نشكر المبادرين بالإفصاح عن تواجدهم في إيران، حيث بلغ عددهم حتى صباح اليوم: 26 مواطنا متواجدا حاليا في المملكة، 95 مواطنا متواجدا حاليا في إيران، 7 مواطنين متواجدين حاليا في دول أخرى“.

نشكر المبادرين بالإفصاح عن تواجدهم في إيران حيث بلغ عددهم حتى صباح اليوم :

– 26 مواطن متواجد حالياً في المملكة.

– 95 مواطن متواجد حالياً في إيران.

– 7 مواطنون متواجدون حالياً في دول أخرى.

ندعو الجميع بالإفصاح المهلة المحددة بالإتصال على الرقم937 ومن خارج المملكة 966920005937+ pic.twitter.com/YZfnU4QBjd — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) March 7, 2020

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت عن تسجيل 5 حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد covid-19، لمواطنين قدموا من إيران عبر البحرين والكويت، حيث تبين أنهم لم يفصحوا للجهات المختصة عن سفرهم إلى إيران عند عودتهم إلى المملكة.