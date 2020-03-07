 بعد تنبيه حكومي.. 128 سعوديا يفصحون عن وجودهم في إيران – إرم نيوز‬‎

بعد تنبيه حكومي.. 128 سعوديا يفصحون عن وجودهم في إيران

بعد تنبيه حكومي.. 128 سعوديا يفصحون عن وجودهم في إيران

المصدر: فريق التحرير

قالت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، إن 128 مواطنا أفصحوا عن تواجدهم في إيران، خلال الفترة الأخيرة؛ استجابة للدعوة التي أطلقتها السلطات، في إطار جهودها لمكافحة فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“: ”نشكر المبادرين بالإفصاح عن تواجدهم في إيران، حيث بلغ عددهم حتى صباح اليوم: 26 مواطنا متواجدا حاليا في المملكة، 95 مواطنا متواجدا حاليا في إيران، 7 مواطنين متواجدين حاليا في دول أخرى“.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت عن تسجيل 5 حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد covid-19، لمواطنين قدموا من إيران عبر البحرين والكويت، حيث تبين أنهم لم يفصحوا للجهات المختصة عن سفرهم إلى إيران عند عودتهم إلى المملكة.

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