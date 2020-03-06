كورونا يطيح بأول مسؤول إيراني بوزارة الصحة

أقال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، الجمعة، مسؤول القطاع الصحي بمحافظة جيلان شمال البلاد، ”مهدي ديانوش“ الذي منحه الوزير صلاحيته في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد بهذه المحافظة.

وذكرت الوثيقة الموقعة من قبل الوزير سعيد نمكي، تعيين ”محمد حسين قرباني“ عضو البرلمان الإيراني ونائب رئيس لجنة الصحة البرلمانية بمنصب مسؤول القطاع الصحي بمحافظة جيلان بدلاً من مهدي ديانوش.

وكان سعيد نمكي عين في 24 من فبراير الماضي، ”مهدي ديانوش“ ومنحه صلاحية وزير الصحة في محافظة جيلان لإدارة أزمة تفشي فيروس كورونا.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، إن وزير الصحة سعيد نمكي منح قرباني صلاحياته لإدارة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد بمحافظة جيلان.

وفي سياق متصل، أعلن عضو البرلمان عن محافظة جيلان النائب المتشدد ”غلام علي جعفر زاده أيمن آبادي“، اليوم الجمعة، إن محافظة جيلان تشهد أوضاعاً مأساوية في مجال الرعاية الصحية في ظل تفشي فيروس كورونا، مؤكداً أنه ”لا يوجد سرير للمرضى الجدد للإصابة في مدينة رشت (عاصمة جيلان) والمناطق المحيطة بها“.

وفقدت محافظة جيلان اليوم اثنين من الكوادر الطبية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرت صحيفة ”همشهري“ الحكومية عبر موقعها الرسمي.

وأغلقت هذه المحافظة اليوم جميع الطرق الرئيسية مع باقي المحافظات خشية اتساع رقعة تفشي فيروس كورونا وتسجيل إصابات جديدة، بحسب ما أعلن قائد قوات الشرطة في محافظة جيلان اللواء ملكي.

وتأتي محافظة جيلان بالمرتبة الثالثة في عدد المحافظات المصابة بفيروس كورونا في إيران، حيث بلغ عدد المصابين فيها حتى اليوم الجمعة، 424 شخصاً، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، فيما تتجاهل الصحة الكشف عن الأرقام الخاصة بالمحافظات الثلاثة (طهران وقم وجيلان)، بالنسبة لعدد الوفيات.