لبنان.. تمديد إغلاق المؤسسات التعليمية حتى 14 مارس

أعلن لبنان، اليوم الجمعة، تمديد إغلاق المؤسسات التعليمية حتى 14 مارس/آذار الجاري، كإجراء وقائي للوقاية من فيروس ”كورونا“.

وأصدرت لجنة ”متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لكورونا“ بيانا يتضمن سلسلة مقررات للحد من انتشار الفيروس، بعد اجتماعها اليوم في مقر الحكومة وسط بيروت.

وبناء على مقررات اللجنة، يستمر التزام المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة بكافة مراحلها (مدارس، معاهد، جامعات) بالإقفال حتى 14 مارس/آذار الجاري.

ودعت اللجنة أيضا إلى إغلاق مراكز الترفيه (الأندية الرياضية، الملاهي الليلية، دور السينما..) وكافة أماكن التجمعات.

ولفتت إلى ضرورة التواصل مع كافة المراجع الدينية لمعالجة موضوع الاكتظاظ في دور العبادة.

ويوم الجمعة الماضي، أعلن وزير التربية والتعليم اللبناني طارق المجذوب تعليق الدوام في جميع المؤسّسات التعليميّة حتى نهاية 8 مارس/آذار، كإجراء احترازي من الفيروس.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، حذر وزير الصحة اللبناني حمد حسن من أن ”كورونا“ خرج من ”مرحلة الاحتواء إلى مرحلة الانتشار“ في البلاد.