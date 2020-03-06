مصر تعلن اكتشاف 12 إصابة بفيروس كورونا على متن باخرة نيلية

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الجمعة، اكتشاف 12 حالة إصابة بفيروس كورونا، على متن باخرة نيلية (سياحة داخلية)، قادمة من أسوان للأقصر (جنوبي البلاد).

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الحالات المكتشفة لم تظهر عليها أي أعراض.

وتابع، في بيان: ”كان على متن الباخرة سائحة تايوانية من أصل أمريكي، وفور عودتها إلى بلادها تم ورود معلومات من منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية، باكتشاف إصابتها بفيروس كورونا، وعلى الفور قامت وزارة الصحة باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حيال المخالطين للحالة، وعمل الفحوصات اللازمة“.

وأردف: ”تمت متابعة الحالة الصحية لجميع المخالطين لها، والمتواجدين معها على متن الباخرة خلال 14 يوما، ولم تظهر عليهم أي أعراض“.

ولكن الجهات الطبية أجرت تحاليل الـ“pcr“ لجميع المخالطين في اليوم الـ14 (نهاية فترة حضانة الفيروس)، وثبت وجود 12 حالة إيجابية لفيروس كورونا، من المصريين العاملين على الباخرة، دون ظهور أعراض“.

وأشار إلى إحالة المصابين للمستشفى المخصص للعزل، وإخضاع باقي الحالات المخالطة للحجر الصحي لمدة 14 يوما، وهي فترة حضانة المرض؛ لمتابعة حالتهم الصحية.