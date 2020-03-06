الكونغرس الأمريكي يوافق على تخصيص 8.3 مليار دولار لمكافحة ”كورونا“

صادق الكونغرس الأمريكي، الخميس، على مشروع قانون ينص على تخصيص 8.3 مليار دولار للجهود الرامية إلى وقف انتشار فيروس ”كورونا الجديد“ في الولايات المتحدة.

وصوت 96 سيناتورا في مجلس الشيوخ، الغرفة العليا للكونغرس، لصالح تبني الوثيقة، فيما رفضها مشرع واحد، وذلك بعد أن لقي مشروع القانون تأييدا كبيرا في مجلس النواب.

وأرسل مجلس الشيوخ مشروع القانون إلى البيت الأبيض للتوقيع على الوثيقة من قبل الرئيس، دونالد ترامب.

وسبق أن وافق مجلس النواب، الأربعاء، على مشروع القانون الذي يشير إلى تخصيص أموال لمساعدة الولايات والحكومة الفدرالية في محاربة الفيروس، وتشخيص حالات الإصابة به، وعلى الأبحاث المتعلقة بتطوير لقاح، ومساعدة الأمريكيين في الحصول عليه.

وفي وقت سابق طلب ترامب من الكونغرس تخصيص 2.5 مليار دولار فقط لمكافحة انتشار فيروس كورونا، معتبرا أن الجهود الأساسية في هذا المجال يجب أن تبذلها السلطات على المستوى المحلي، إلا أن المشرعين قرروا زيادة هذا المبلغ.

وحتى مساء الخميس سجلت في أراضي الولايات المتحدة 190 حالة للإصابة بالفيروس بشكل عام، بينها 11 وفاة.

وظهر الفيروس، أول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وانتشر حتى اليوم في 85 دولة، بينها 14 دولة عربية، ما تسبب في حالة رعب تسود العالم، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ على نطاق دولي لمواجهته.

وأصاب الفيروس قرابة 100 ألف حول العالم توفي منهم أكثر من 3300 غالبيتهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وايطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.