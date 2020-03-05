لهذه الأسباب.. عليك بدء يومك بتناول اللوز المنقوع

يعتبر اللوز إلى جانب غيره من المكسرات نوعا من الوجبات الخفيفة المفضلة لدى الكثيرين، خاصة أنه غني بالعناصر الغذائية مثل: الألياف، والبروتين، ومضادات الأكسدة، وفيتامين E، بالإضافة إلى الدهون الصحية، والماغنيسيوم وغيره من العناصر.

وبالإضافة إلى الطريقة المعتادة لتناول اللوز، يوضح الخبراء أن تناول اللوز المنقوع يعود على الإنسان بالكثير من الفوائد الصحية، وخاصة عند تناوله في الصباح، ومن خلال مجلة ”بينك فيلا“ نكشف فوائد بدء يومك بتناول اللوز المنقوع:

يساعد في الهضم

يعزز تناول اللوز المنقوع أنزيمات معينة تساعد في تعزيز عملية الهضم، الأمر الذي يجنب الإصابة بالعديد من المشاكل الهضمية.

يحارب السمنة

يحتوي اللوز على دهون غير مشبعة تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول وكبح الشهية، وخاصة عند تناوله منقوعا، لذا يُنصح بتناول حفنة اللوز المنقوع كخيار بديل للوجبات الخفيفة غير الصحية.

يفيد صحة القلب

يساعد اللوز أيضا في تعزيز صحة القلب، وخاصة عندما يكون منقوعا، وذلك لأنه يحد من الكوليسترول الضار LDL، بينما يعزز مستويات الكولسترول الجيد HDL.

يعزز وظائف الدماغ

يتميز اللوز وخاصة المنقوع، بفاعليته في تعزيز وظائف الدماغ بفضل احتوائه على فيتامين E والذي يمنع التدهور المعرفي ويعزز من الذاكرة.

مصدر جيد لمضادات الأكسدة

يعد اللوز من المصادر الغنية بمضادات الأكسدة والتي تساعد في مكافحة الشيخوخة والتهابات الجسم، كما تساعد في محاربة السرطان وكبح نمو الأورام.

كيف يتم نقع اللوز؟

ليس عليك سوى إضافة اللوز إلى بعض الماء الدافئ في وعاء، ويمكنك إضافة قليل من الملح حسب رغبتك، قبل تغطية الوعاء وتركه من المساء حتى اليوم التالي أو لمدة 8-12 ساعة، ثم يمكنك تناوله في الصباح بعد شطفه جيدا، ويمكنك إزالة القشرة أو تركها حسب رغبتك.