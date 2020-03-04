بسبب كورونا.. إسرائيل تخصص فريقا لفرز أصوات المعزولين (فيديو)

شكّلت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، فريقا متخصصا لفرز أصوات الناخبين الإسرائيليين المعزولين تحت الرقابة والحجر الصحي، تخوفا من انتقال عدوى كورونا ووقوع المزيد من الإصابات.

وأظهر مقطع مصوّر متداول، مجموعة من الأشخاص يلبسون أطقم الوقاية ولوازم السلامة الصحية وهم يفرزون أصوات الناخبين من صناديق الاقتراع.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قالت أن لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية واجهت صعوبة بالغة في إقناع بعض الأشخاص في فرز أصوات المقيمين تحت الحجر الصحي.

وقررت وزارة الصحة الإسرائيلية وضع أكثر من 4500 شخصا تحت الرقابة والحجر الصحي، بالإضافة إلى فرض إقامة منزلية على المئات تخوفا من انتقال العدوى، كما قرر الجيش الإسرائيلي عزل العشرات من جنوده ووضعهم في الحبس الانفرادي بسبب كورونا.