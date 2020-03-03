حقيقة إصابة معلم بالدمام السعودية بـ“كورونا“

نفت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ما تردد عن عودة معلم للعمل في مدرسة بعد عودته من إيران دون أن يتم الكشف عليه كإجراء احترازي من فيروس ”كورونا“.

وكان مغرد يدعى فيصل القحطاني، نشر تحذيرا عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، بشأن مدرس عاد للعمل يوم الأحد وكان عائدا من إيران قبلها بيوم واحد، وأثار ذعرا داخل المدرسة، متسائلا عن ما يمكن فعله بهذه الحالة.

بدورهم، ذكر ناشطون أن المصاب يعمل مدرسا في مجمع الأمير محمد بن فهد بالدمام، وهو من أهالي القطيف، وتم عزله في مستشفى القطيف المركزي.

ونفى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، صحة إصابة المعلم بالفيروس، مؤكدا أنه ”تم بالفعل إجراء الفحوصات اللازمة للمعلم وتبين سلامته“.

وأوضح في تغريدته عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، ردا على ما ذكره فيصل القحطاني: ”نشكر فيصل على اهتمامه ونوضح للجميع أنه بعد الاستدلال على الحالة المقصودة اتضح أنه تم التعرف عليها وفحصها قبل يومين وكانت النتيجة سليمة ولله الحمد. وندعو الجميع إلى التعامل مع مثل هذه الحالات بالتواصل على الرقم937 دمتم بصحة“.

نشكر فيصل على اهتمامه ونوضح للجميع أنه بعد الاستدلال على الحالة المقصودة اتضح أنه تم التعرف عليها وفحصها قبل يومين وكانت النتيجة سليمة ولله الحمد.

وندعو الجميع إلى التعامل مع مثل هذه الحالات بالتواصل على الرقم937

دمتم بصحة pic.twitter.com/PDiHBPDtwk — المتحدث الرسمي لوزارة الصحة (@spokesman_moh) March 3, 2020

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس الاثنين عن تسجيل أول حالة إصابة بـ“كورونا“ لسعودي قادم من إيران عبر مملكة البحرين، موضحة أن المصاب لم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران قبل قدومه للبحرين.

وطالب سعوديون بتشديد الإجراءات الصحية تجنبا لتفشي ”كورونا“ في المملكة.