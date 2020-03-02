ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 12شخصا في إسرائيل

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الاثنين إن عدد المصابين بفيروس كورونا داخل إسرائيل، ارتفع إلى 12 شخصا، بعد اكتشاف انتقال العدوى لشخصين إضافيين.

ووفقاً لبيان أصدرته وزارة الصحة الإسرائيلية، فإن الفيروس أصاب شخصين، بعد عودتهما من رحلة من إيطاليا نهاية شهر فبراير الماضي.

وأعلنت الوزارة، مساء الأحد إصابة 3 إسرائيليين بفيروس، كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى عشرة أشخاص.

ووقع وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه أدرعي، الخميس الماضي ، أمرا بحظر دخول الأجانب من إيطاليا إلى إسرائيل، وفرض الحجر الصحي 14 يوما على الإسرائيليين العائدين من هناك.

وقررت السلطات الإسرائيلية إلزام الفلسطينيين المسافرين من قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ إيرز (شمال)، بإجراء جديد على خلفية تفشّي فايروس كورونا القاتل