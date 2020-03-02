الاتحاد الأوروبي يرفع مستوى ”خطر كورونا“ إلى مرتفع

المصدر: أ ف ب

رفعت وكالة السيطرة على الأمراض التابعة للاتحاد الأوروبي مستوى الخطر الناجم عن فيروس كورونا المستجد من معتدل إلى مرتفع، حسب ما أفادت به رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لايين الاثنين.

وقالت إن ”المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها أعلن اليوم، أنه تم رفع مستوى الخطر من معتدل إلى مرتفع بالنسبة للأشخاص في الاتحاد الأوروبي. بمعنى آخر، يواصل الفيروس انتشاره“.

ويقدم المركز معلومات يتم تحديثها يوميا بشأن التطورات المرتبطة بتفشي الفيروس. وأحصى منذ وقت مبكر الاثنين 89006 إصابات في 68 بلدا.

ولم تتأثر أوروبا بالفيروس بقدر الصين، لكن عددا من بلدانها شهد انتشارا للفيروس بينما يحاول الاتحاد الأوروبي جاهدا تنسيق استجابته للوباء.

وكانت إيطاليا الأكثر تأثرا إذ تأكدت إصابة 1694 شخصا بالفيروس.

وقالت مفوضة الصحة لدى الاتحاد الأوروبي ستيلا كرياكيدس، ”منذ صباح اليوم، لدينا 2100 حالة إصابة مؤكدة في 18 بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي ولدينا 38 مواطنا خسروا حياتهم“ جراء المرض.

وأضافت ”تواجه دول أعضاء مختلفة تحديات متباينة على صلة بتفشي (وباء) كوفيد-19. تواجه إيطاليا وضعا لا يشبه الوضع في غيرها من الدول الأعضاء“.