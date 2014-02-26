حقن جديدة تزيل ترهلات الركبتين

إرم – (خاص) من بلقيس دارغوث

تعتبر الترهلات حول منطقة الركبة أكبر دليل على عمر السيدة حتى لو كانت من المواظبين على ممارسة التمارين الرياضية مثل الممثلة الشهيرة كاثرين زيتا جونز أو ديمي مور.

عملية جديدة كشفت عنها شركة متخصصة بالتجميل تعد بإزالة الترهل عبر حقن المنطقة بالدهون في وقت قصير جداً دون الحاجة للخضوع لعملية جراحية.

وتستخدم الطريقة الحديثة أشعة تحت الحمراء وموجات إذاعية لتدفئة الخلايا الدهنية الداخلية والأنسجة المحيطة بالركبة وذلك من أجل تنشيط الدورة الدموية وأيض الخلايا وبالتالي شد الجلد وإعطاء الانطباع بأن المنطقة خضعت لعملية شد جذرية.

من حسناتها أنها تستغرق نحو ساعة إلى ساعة ونصف فقط، وليس لها أية عوارض جانبية سلبية كما يزعم مخترعوها.

وحذر جراح تجميلي بريطاني يدعى براين مارو النساء من استسهال هذه العمليات التي تكلف أموالاً طائلة كونها تعد بنفس نتائج العمليات الجراحية، مشيراً إلى أن نتائجها ليست دائمة وليست بالاستثمار الجيد، وفق ما قال لصحيفة "دايلي مايل".