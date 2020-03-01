تسجيل 6 اصابات جديدة مؤكدة بكورونا في العراق

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أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الأحد، تسجيل ست حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى (19) حالة. وقالت الوزارة في بيان صحفي قد ”تم تشخيص ست حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، اثنتان منها في بغداد وأربع حالات في السليمانية وجميعهم كانوا في إيران مؤخرا“. وأضافت: ”المصابون يتلقون حاليا الرعاية…