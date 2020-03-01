البرلمان الكويتي يلغي جلسة كانت مخصصة لمناقشة ”كورونا“

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم إلغاء الجلسة البرلمانية التي كان مقرراً عقدها يوم الاثنين المقبل، لمناقشة تداعيات فيروس ”كورونا“ والإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها للحد من انتشار المرض في البلد الخليجي الذي يتجاوز عدد سكانه الأربعة مليون نسمة.

وقال الغانم في سلسلة تغريدات عبر حسابه في ”تويتر“، ”إن جلسة يوم الاثنين المقبل لن تُعقد وسيستعاض عنها باجتماع في مكتب المجلس لمن يرغب بذلك من النواب في موعد مناسب سوف يتم الإعلان عنه لاحقاً بعد التنسيق مع الحكومة“.

وأوضح الغانم أسباب إلغاء الجلسة التي تم الإعلان عنها قبل بضعة أيام، ”أنه تغليباً للمصلحة العامة وذلك عقب التنسيق مع بعض النواب الذين سبق وأن طلبوا بعقد جلسة خاصة لمعرفة الاستعدادات الحكومية لمواجهة الفيروس الذي انتشر في عدة دول بالعالم“.

وأضاف الغانم ”أنه نظراً لوجود عدة مستجدات منها ضرورة استكمال خطة الإجلاء الحكومية وانشغال أغلب الكوادر الوطنية في وزارة الصحة بتنفيذ خطة مكافحة هذا المرض واستقبال العائدين إلى الكويت بعد الإجازة، ومنعاً لأي محاولات للتكسب على حساب وحدة المجتمع، تقرر عدم عقد الجلسة“.

وتسعى الكويت، التي وصل عدد الإصابات بها إلى 45 شخصا، للحد من انتشار هذا المرض من خلال إجراءات مشددة اتخذتها كافة القطاعات والهيئات الرسمية، من إغلاق حدود وتعليق الرحلات لبعض الدول وإلغاء الاحتفالات والأنشطة كافة، وتعطيل المدارس وإغلاق الكنائس؛ تجنبا للاختلاط الذي قد يتسبب بتفشي المرض.