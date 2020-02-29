قطر تعلن أول حالة إصابة بفيروس ”كورونا“

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء ”قنا“، أن الإصابة تعود لمواطن قطري (36 عاماً) كان قد عاد من إيران مؤخرا.

وأضاف أن المصاب ضمن المواطنين التي قامت قطر بإجلائهم على متن طائرة خاصة من إيران وأخضعتهم للحجر الصحي فور وصولهم الخميس.

وأوضح أنه ”تم إدخال المريض إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام وهو في حالة صحية مستقرة“.

وبين أن ”الأمر كان من المتوقع حدوثه نظرا لانتشار الفيروس في العديد من دول العالم ودول المنطقة، ونظرا للتزايد المستمر في عدد الحالات التي تم التبليغ عنها في هذه الدول“.

وتابع أن ”الوزارة بدأت فحص جميع الأشخاص المخالطين عن قرب للمريض، وتنفيذ تدابير الحجر الصحي المناسبة“.

ولفتت إلى أنه ”يتم تركيز الجهود حاليا على فحص المسافرين القادمين في جميع منافذ الدولة“.