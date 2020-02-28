وضع فندقين في أبوظبي تحت الحجر الصحي

أعلنت دائرة الصحة أبوظبي، أنها اتخذت جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، للتأكد من سلامة وصحة نزلاء فندقين في أبوظبي، اعتبروا من المخالطين لحالتي الإصابة بفيروس كورونا المستجد، اللتين تم اكتشافهما أمس الخميس لشخصين من الجنسية الإيطالية.

واتخذت دائرة الصحة إجراءات الحجر الصحي الاحترازي في فندقين في جزيرة ياس لبعض المخالطين، والحجر المنزلي للبعض الآخر، إلى حين الانتهاء من حالة التقصي وفحص المخالطين، وفقا للإجراءات الطبية المتبعة في هذه الحالات حيث تم أخذ العينات اللازمة للفحوص، بينما تستمر الفحوص الدورية لمدة 14 يوما.

وبحسب ما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“، تتلقى الحالتان المصابتان وهما من حملة الجنسية الإيطالية العناية الطبية اللازمة وتخضعان للمتابعة المستمرة.

وتواصل دائرة الصحة أبوظبي بالتعاون مع الجهات المعنية بذل جميع الجهود الممكنة لمواجهة انتشار الفيروس، مع اتخاذ جميع التدابير والاستعدادات اللازمة من ناحية المواد الطبية والمتابعة الدائمة وأنظمة الإنذار المبكر لرصد الحالات المشتبه بإصابتها.

واتخذت الجهات المعنية على مستوى حكومة أبوظبي جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس، لتشمل الكاشفات الحرارية في المنافذ الجوية والبحرية والبرية والفرق الطبية المتواجدة على مدار الساعة، وتوفير المعدات الطبية اللازمة للفحوص المخبرية.