الكويت تعدل التقويم الدراسي بسبب كورونا

أصدرت وزارة التربية الكويتية، اليوم الخميس، قرارًا بتعديل التقويم الدراسي للعام الجاري وتمديده بما يضمن تطبيق الخطة المقررة الخاصة بالمناهج الدراسية، نظرًا للعطلة الرسمية المستجدة التي تم الإعلان عنها، يوم أمس الأربعاء، بسبب الإصابات بفيروس كورونا.

وجاء القرار الوزاري، الذي أصدره وزير التربية الدكتور سعود الحربي، لما ستشهده العملية الدراسية من تأخير بسبب العطلة التي تم تحديدها منذ مطلع شهر آذار/ مارس المقبل ولمدة أسبوعين، في ظل الإجراءات الاحترازية الرسمية لتجنب انتشار فيروس كورونا الذي وصل إلى البلاد منذ عدة أيام.

– التعديل على التقويم الدراسي على النحو الآتي:

– تستمر الدراسة إلى نهاية شهر رمضان المبارك، ضمانا لتطبيق الخطة المقررة الخاصة بالمناهج الدراسية.

– تبدأ الاختبارات بعد العيد مباشرة لجميع المراحل الدراسية. — وزارة التربية (@MOEKUWAIT) February 27, 2020

وبناءً على قرار الوزير الحربي، فسيستمر العام الدراسي حتى نهاية شهر رمضان المبارك الذي سيبدأ في الـ 24 من شهر نيسان/ أبريل المقبل وينتهي في الـ 23 من أيار/ مايو، على أن تبدأ الاختبارات لجميع المراحل الدراسية عقب نهاية عطلة العيد.

وعليه سيترتب تأخير نهاية العام الدراسي الحالي عما كان مقرراً سابقاً، حيث تضمن التقويم السابق إجراء الاختبارات للمراحل التعليمية كافة باستثناء الثانوية العامة في شهر رمضان وإنهاءها قبل العيد، وإجراء اختبارات الثانوية بعد العيد مباشرةً.

وتأتي هذه القرارات تزامناً مع قرارات رسمية أخرى في جهات عدة بالبلاد كتعليق السفر بالبطاقة المدنية للكويتيين والخليجيين بشكل مؤقت، وإغلاق بعض الحدود وتعليق الرحلات إلى عدة دول، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا في البلد الذي وصل فيه عدد الإصابات حتى الآن إلى 43 حالة.