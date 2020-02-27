الإمارات تتجه لإنشاء منشأة طبية لعزل المصابين بفيروس ”كورونا“

أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، عبدالرحمن العويس، أن بلاده استعدّت مبكرا للتعامل مع أي تداعيات محتملة لانتشار فيروس «كورونا» الجديد، وأن الطواقم الطبية العاملة تجري الفحوص اللازمة لمخالطي المصابين بالفيروس، أو المشتبه في إصابتهم به، على مدار الساعة.

وكشف، في إحاطة إعلامية بالعاصمة أبوظبي، الأربعاء، عن إنجاز كافة الاستعدادات التقنية والطبية واللوجستية لإنشاء منشأة طبية للعزل الصحي، مزودة بأحدث المعدات والتجهيزات، وفق معايير منظمة الصحة العالمية؛ لاستيعاب مصابي فيروس ”كورونا“ المستجد، ضمن حالة الطوارئ العالمية.

وذكر أن بلاده تتجه لتجهيز الاستعدادات التقنية والطبية واللوجستية لإنشاء منشأة طبية للعزل الصحي، مزودة بأحدث المعدات والتجهيزات، وفق معايير منظمة الصحة العالمية، لاستيعاب مصابي فيروس كورونا المستجد في حالة الطوارئ العالمية، بحسب صحيفة ”البيان“.

وأكد الوزير العويس أن هناك كادرا طبيا متخصصا ضخما وفرق عمل موجودة في كل إمارات الدولة، وتعمل جميعها بكفاءة وتم تزويدها بكل أدوات الإشراف والفحص، وترصد أي تطورات تتعلق بتفشي الفيروس في أي منطقة جديدة من العالم.

وأضاف أن لدى الإمارات مخزونا استراتيجيا من المعقمات الخاصة لمواجهة الفيروس، بالإضافة إلى توفر الكمامات، لافتا إلى أن الإمارات تتابع عن كثب مستجدات انتشار فيروس ”كورونا“ في دول الجوار، داعيا إلى عدم المبالغة في القلق والتهويل من خطورة الفيروس، وإلى الثقة بإجراءات وزارة الصحة والجهات المختصة في هذا الشأن.

وشدد العويس على أن الدولة تتعامل بشفافية تامة في ما يتعلق بعدد الإصابات وطرق التعامل معها، وقال: ”ليس لدينا ما نخفيه، وقد أعلنّا في يوم واحد عن أربع إصابات“، لافتا إلى أن الفرق الطبية تمكنت، خلال فترة قصيرة، من فحص 154 شخصا خالطوا إحدى الحالات المؤكدة.

وسجلت الإمارات، منذ 28 يناير/ كانون الثاني، 13 حالة إصابة بالمرض، وأوقفت عدة دول عربية رحلاتها إلى إيران ووجهات أخرى وفرضت قيودا على الشحن.

وقالت شركة الاتحاد للطيران بأبوظبي، إنها علقت الرحلات الجوية إلى هونج كونج حتى 28 مارس/ آذار؛ بسبب تراجع الطلب.