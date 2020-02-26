العراق يحظر التجمعات العامة والسفر إلى 9 دول بسبب كورونا‎

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

قال وزير الصحة العراقي، اليوم الأربعاء، إن العراق حظر التجمعات العامة كلها ومنع المسافرين من الكويت والبحرين من دخول البلاد، ليرتفع عدد الدول التي وضعت على قائمة منع الدخول إلى 9 في ظل تنامي المخاوف من انتشار فيروس كورونا. وقال الوزير في بيان: ”إن المواطنين منعوا أيضا من السفر للدول التسع وهي الصين وإيران واليابان…