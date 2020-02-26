العراق يحظر التجمعات العامة والسفر إلى 9 دول بسبب كورونا‎

قال وزير الصحة العراقي، اليوم الأربعاء، إن العراق حظر التجمعات العامة كلها ومنع المسافرين من الكويت والبحرين من دخول البلاد، ليرتفع عدد الدول التي وضعت على قائمة منع الدخول إلى 9 في ظل تنامي المخاوف من انتشار فيروس كورونا.
وقال الوزير في بيان: ”إن المواطنين منعوا أيضا من السفر للدول التسع وهي الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة وإيطاليا والبحرين والكويت.“
كما أمر بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات وإغلاق دور السينما والمقاهي والنوادي والمنتديات الاجتماعية من 27 فبراير/ شباط وحتى 7 مارس/ آذار المقبل.