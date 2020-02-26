أعراض مبكرة تنذرك بمرض ضمور العضلات.. تعرف عليها

من المعروف عن مرض ضمور العضلات أنه تغير جيني يؤدي إلى تلف وفقدان خلايا العضلات، ويتكون هذا المرض من أكثر من 150 نوعا، ويبدأ ببعض الأعراض والعلامات الخفيفة ثم ينتهي بالضمور الكامل.

ونشر موقع “ با- باميل “ الإلكتروني الأعراض المبكرة التي تنذر صاحبها باحتمالية إصابته بانتكاس وضمور العضلات ومنها:

تصلب وآلام العضلات

يشعر الأشخاص الذين يبدأون في فقد خلايا العضلات بآلام وصعوبة في الحركة وتصلب العضلات عند محاولة النهوض أو تسريح الشعر أو غسل الأسنان أو أي مجهود حركي بسيط، ويستمرون في إسقاط الأشياء من أيديهم ويصابون دائما بتقلص وتشنجات العضلات والآلام المستمرة وخاصة في منطقتي الذراعين والساقين، لذلك يجب سرعة استشارة طبيب عند الشعور بهذه الأعراض.

تضخم عضلات الساق

يحدث هذا العرض في سن مبكرة عند الذكور ونادرا ما يصيب الإناث، ويصيب عضلات الجسم بالضعف الشديد، ويبدأ عادة من عضلات الحوض ثم يصيب الساق ثم يمتد لباقي العضلات ويصيبها بالضمور وينتهي بالإعاقة الحركية.

انحناء العمود الفقري

يتعرض بعض الأشخاص للإصابة بالانحناء في وضع العمود الفقري مع بذل أي نشاط ضعيف، وهذا يؤثر على الأعضاء الداخلية للجسم، ودائما يشعر المصابون بالصداع وآلام الساق المستمرة، ونسبة إصابة الإناث به أكبر من الذكور.

صعوبات التنفس

يؤثر ضعف العضلات بشكل تدريجي على مستوى التنفس فيشعر المصابون بعدم قدرتهم على التنفس بشكل طبيعي بالإضافة لبعض الأعراض الأخرى المرتبطة بالجهاز التنفسي مثل الصداع وصعوبة التركيز واضطرابات النوم، وذلك يرفع نسبة خطورة الإصابة بأمراض مثل الالتهاب التنفسي الحاد والالتهاب الرئوي.

صعوبة النطق والمضغ والبلع

عند شعورك بصعوبة في النطق والكلام وفقد القدرة على المضغ والبلع والشعور بالسعال الشديد والاختناق بعد تناول الطعام يجب عليك سرعة التوجه للطبيب لأنك قد تكون مصابا بمرض ”كينيدي“ وهو ضمور العضلات الشوكي، الذي يحدث نتيجة لضعف وتقلص العضلات وانتكاس الخلايا العصبية والحركية في الدماغ والنخاع الشوكي.

المياه البيضاء

يتسبب مرض الضمور العضلي بحدوث إعتام للعين معروف باسم ”المياه البيضاء“، وذلك يؤدي لحدوث الرؤية الضبابية والألوان الباهتة ومشاكل الرؤية الليلية أو العشا الليلي وأيضا صعوبة تعرض العين للأضواء الشديدة.

وذكر الموقع أن هناك خطوات وقائية نستطيع اتباعها لتجنب الإصابة بمرض ضمور العضلات وهي:

ممارسة التمرينات الرياضية بانتظام لأن ذلك سيعزز من قدرة الجسم على بناء العضلات بشكل طبيعي والحفاظ على صحتها.

الحرص على تناول الأطعمة الغنية بفيتامين D وفيتامين E مثل السلمون والسردين والجمبري والجبن والبيض واللوز والأفوكادو والبروكلي وزيت الزيتون.

إدراج الكركم في وجباتنا الغذائية لاحتوائه عنصر الكركمين الذي يعزز من صحة العضلات.

احرص على إضافة صودا الخبز لمياه استحمامك فمن شأنها إراحة العضلات وحمايتها وإزالة الالتهابات منها.