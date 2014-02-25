3.3 مليون سوداني يواجهون شبح المجاعة

كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان عن أن 3.3 مليون شخص سوداني يواجهون انعدام الأمن الغذائي، والمرحلة الثانية من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، كما توقع أن أن يصل التقييم الغذائي إلى مرحلة الأزمة وهي المرحلة الثالثة من التصنيف.

وأوضحت المنظمة الأممية المعروفة بـ"أوتشا" في تقريرها الدوري الصادر في منتصف شباط/ فبراير الجاري، أن "المهددات تستند إلى توقعات الأمن الغذائي في البلاد، للفترة من كانون الثاني/ يناير إلى حزيران/ يونيو 2014، الصادرة عن شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة أوائل الشهر الجاري".

ووفقا لشبكة الإنذار بالمجاعة، فإن "البداية المبكرة لموسم الجفاف في شهري آذار/ مارس ونيسان/ أبريل المقبلين، سيزيد عدد السودانيين المهددين بالمجاعة عن أربعة ملايين شخص"، بينما عزت ذلك إلى النزاعات في أقاليم دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وتدني مناسيب الحصاد للموسم الزراعي 2013 / 2014، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقالت الشبكة إن "الأزمة ستبلغ مرحلة انعدام الأمن الغذائي الحاد، أو مرحلة الأزمة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، بين النازحين الجدد في ولايات دارفور الخمس، وبين النازحين والأسر الفقيرة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة الشعبية/ قطاع الشمال".

وأوضحت أن 50% من تجمعات النازحين يعتمدون على توزيع الغذاء العام أو قسائم الأغذية، وأن تلك الحصة جرى تعديلها إلى 25% بسبب القيود اللوجيستية، وعدم استباب الأمن، وغياب المساعدات الإنسانية، "مما يعني تراجع الأمن الغذائي لهؤلاء النازحين خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير حتى حزيران/ يونيو من العام الجاري".

وبحسب إحصائيات تزامنت مع النشرة التي أصدرتها منظمة "أوتشا"، فمن المتوقع أن تتدهور أوضاع النازحين والأسر الفقيرة في المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية، بسبب عدم إتاحة سبل وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، مرجحة أن تصل إلى "مرحلة الطوارئ، خلال شهر آذار/ مارس ونيسان/ أبريل المقبلين.

الجدير بالذكر أن 80% من النازحين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المركزية سيواجهون نفس المصير، حيث أن سكان جنوب كردفان يتلقون مساعدات منتظمة من الحكومة وبرنامج الغذاء العالمي.