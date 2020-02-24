هل ستنقل الكويت المواطن السعودي المصاب بكورونا إلى بلاده؟

قالت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، إن التنسيق قائم مع وزارة الصحة الكويتية لعلاج المواطن السعودي المصاب بفيروس كورونا.
وأضافت الوزارة أن المواطن السعودي المصاب بفيروس كورونا سيبقى في الكويت لحين شفائه، وفقا للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.
إشارة إلى ما أعلنته وزارة الصحة الكويتية عن إصابة مواطن سعودي في الكويت قادم من إيران بفيروس #كورونا الجديد.
نوضح أن التنسيق قائم مع وزارة الصحة الكويتية لعلاج المواطن الذي سيبقى في الكويت لحين شفائه بإذن الله، وفقا للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) February 24, 2020
وفي وقت سابق أعلنت الكويت أن ثلاثة أشخاص بينهم مواطن سعودي أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، وهم كانوا من بين 700 شخص تم إجلاؤهم من مدينة مشهد في شمال شرق إيران الأسبوع الماضي.