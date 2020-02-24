 هل ستنقل الكويت المواطن السعودي المصاب بكورونا إلى بلاده؟ – إرم نيوز‬‎

هل ستنقل الكويت المواطن السعودي المصاب بكورونا إلى بلاده؟

هل ستنقل الكويت المواطن السعودي المصاب بكورونا إلى بلاده؟

المصدر: فريق التحرير

قالت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، إن التنسيق قائم مع وزارة الصحة الكويتية لعلاج المواطن السعودي المصاب بفيروس كورونا.

وأضافت الوزارة أن المواطن السعودي المصاب بفيروس كورونا سيبقى في الكويت لحين شفائه، وفقا للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وفي وقت سابق أعلنت الكويت أن ثلاثة أشخاص بينهم مواطن سعودي أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، وهم كانوا من بين 700 شخص تم إجلاؤهم من مدينة مشهد في شمال شرق إيران الأسبوع الماضي.

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