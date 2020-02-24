هل ستنقل الكويت المواطن السعودي المصاب بكورونا إلى بلاده؟

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قالت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، إن التنسيق قائم مع وزارة الصحة الكويتية لعلاج المواطن السعودي المصاب بفيروس كورونا. وأضافت الوزارة أن المواطن السعودي المصاب بفيروس كورونا سيبقى في الكويت لحين شفائه، وفقا للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية. إشارة إلى ما أعلنته وزارة الصحة الكويتية عن إصابة مواطن سعودي في الكويت قادم من…