على غير الشائع.. المبيدات الحشرية لا تسبب السرطان‎

أثار تقرير سابق لمنظمة الأغذية والزراعة الرائدة في بريطانيا قلقا بشأن استخدام المبيدات الحشرية على الخضراوات والفاكهة، إلا أن صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية استطلعت آراء مجموعة من كبار العلماء الذين نفوا تسبب المواد الكيماوية بمرض السرطان والضرر على الصحة العامة.

وقال ديفيد كوجون، أستاذ الطب المهني والبيئي بجامعة ”ساوثامبتون“، إنه ”لا يوجد دليل يذكر على القلق من استخدام المبيدات الحشرية“.

وأوضح أنه ”عندما تصادف المواد الكيميائية تلك المواد التي يمكن أن تسبب سمية، يمكن أن يكون هناك تفاعلات بينها، لكن في حالة مبيدات الآفات، فلا يتوقع حدوث ذلك“.

ونظر بحثان آخران بالاتحاد الأوروبي في التأثير المحتمل لمخلفات المبيدات الحشرية على الغدة الدرقية والجهاز العصبي، وخلصوا إلى أنه يجب أن يأكل الإنسان ما يعادل بستانا كاملا من الفاكهة والخضار لتجربة حدوث أي آثار.

وفي عام 2019، مُنِح الزوجان الأمريكيان ألفا وألبرتا بيليود، 1.5 مليون جنيه إسترليني عندما قضت هيئة محلفين بأن مبيد الأعشاب الطائش ”الجليفوسات“ تسبب في إصابتهما بسرطان الجهاز المناعي، وكان ذلك المبيد، أكثر مبيدات الأعشاب استخداما على نطاق واسع في مزارع المملكة المتحدة في عام 2018.

ومع ذلك، فقد استند الحكم إلى رأي واحد من الوكالة الدولية لبحوث السرطان بأن الجليفوسات كان ”على الأرجح مادة مسرطنة“، وتعتبر المخاطر المرتبطة بالتعرض، مخاطر مهنية إلى حد كبير؛ بسبب استنشاقه أو امتصاصه من قبل عمال المزارع، لكن لا يرتبط بوجوده في الطعام.

وأكدت وكالة حماية البيئة الأمريكية إلى جانب هيئات الخبراء والسلطات التنظيمية في جميع أنحاء العالم، أن المادة الكيميائية لا تسبب السرطان.

وقالت هيلين بوند، المتحدثة باسم جمعية الحمية البريطانية، لا تدعم الأدلة بقايا المبيدات الحشرية التي تسبب السرطان، سأكون قلقة إذا كان الناس يتناولون كميات أقل من الفواكه والخضراوات، أو يكافحون من أجل شراء الخضار العضوي لأنهم يعتقدون أنه الأفضل.

وكشفت صحيفة ”ديلي ميل“، أن عدم رش المبيدات يمكن أن يجعل الخضراوات سامة، حيث تنتج النباتات مواد كيميائية بشكل طبيعي استجابة لهجمات الحشرات أو الميكروبات الضارة، وهذه المواد الكيميائية يمكن أن تكون ضارة للإنسان.

كان تم العثور على آثار المبيدات في 45 في المائة من 3355 عينة من المواد الغذائية والمشروبات التي تم شراؤها في المملكة المتحدة في عام 2018.

وكانت ثمار الحمضيات والفراولة والكمثرى والعنب والتفاح والجزر الأبيض والهليون هي الفاكهة والخضار الأكثر تلوثا بالمبيدات الحشرية خلال المسوحات الخمسة الماضية، وكان الأفوكادو والشمندر والذرة الحلوة، والفطر والبصل والبطاطا الحلوة، من بين المحاصيل الخالية من المبيدات.

بناء على ذلك، قال آلان بوبيس، الأستاذ الفخري لعلم السموم في إمبيريال كوليدج في لندن، إنه ”إذا تم العثور على المبيدات الحشرية، وعادة ما يكون بكميات صغيرة، فهي تصل لحوالي 3 في المائة الحد الأقصى لمستوى المخلفات في عام 2018“.