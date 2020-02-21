 الإمارات تعلن عن إصابتين جديدتين بفيروس كورونا – إرم نيوز‬‎

الإمارات تعلن عن إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

الإمارات تعلن عن إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

المصدر: فريق التحرير

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، عن تشخيص حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات إنه تم ”تشخيص حالتين جديدتين مصابتين بمرض فيروس كورونا المستجد، المعروف باسم COVID19“.

وأشارت الوزارة، وفقا لوكالة الأنباء الإمارتية ”وام“ عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، إلى ”أن الحالتين لمخالطين للحالة، التي تعود للمواطن الصيني، الذي تم الإعلان عنها مؤخرا“.

ويوم السبت الماضي، أعلنت الإمارات تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد المصابين في البلاد إلى 9 حالات، تم علاج 3 منها في حين تخضع الـ6 حالات الأخرى إلى الرعاية الطبية اللازمة.

وقالت وزارة الصحة إن المصاب من الجنسية الصينية، ويبلغ من العمر 37 عاما، وحالته الصحية مستقرة، ويخضع حاليا للفحص الدوري المستمر، وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

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