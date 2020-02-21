كندا تعلن إصابة إيرانية قادمة من طهران بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الكندية، اليوم الجمعة، أنه تم توقيف إيرانية كانت قادمة من طهران ليلة الجمعة الماضية مصابة بفيروس كورونا، لتكون بذلك سادس حالة يتم تأكيد إصابتها بفيروس كورونا في كندا.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية باللغة الفارسية نقلا عن مسؤول في وزارة الصحة الكندية في ولاية كولومبيا البريطانية، إن ”امرأة إيرانية تبلغ من العمر 30 عاما كانت قادمة من إيران، جرى تشخيصها الليلة الماضية بإصابتها بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع عدد الأشخاص المصابين إلى ستة أشخاص“.

وأضاف المسؤول أن ”المرأة الإيرانية المصابة بفيروس كورونا، العائدة من إيران إلى كندا، جرى نقل أقربائها، والآن في الحجر الصحي“، مبينا أن ”المرأة سافرت إلى كندا من إيران الأسبوع الماضي، ويقوم مسؤولو الصحة بالتحقيق في ركاب الطائرة“.

وفقا للمسؤول الكندي، فإن المرأة الإيرانية العائدة إلى كندا في حالة جيدة.

ودعت وزارة الصحة الكندية، في تغريدة لها، الكنديين إلى عدم السفر إلى تلك الدول التي تأكد وجود إصابات لديها، بما في ذلك إيران، مشيرة إلى أن ”الكنديين المسافرين إذا شعروا بوجود حالات يشتبه بإصابتهم فعليهم مراجعة أقرب مركز صحي“.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارةالصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، عن وصول فيروس كورونا القاتل إلى العاصمة طهران ومحافظة جيلان شمال إيران.

وقال جهانبور بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، إن ”13 شخصا آخر أصيبوا بالكورونا في ثلاث مقاطعات، بما في ذلك طهران“.

وكتب جهانبور في حسابه الرسمي على ”تويتر“، وفقا لتقارير المختبر الأخيرة، تم تأكيد 13 شخصا آخر مصابا بفيروس كورونا، من بينهم سبعة في قم وأربعة في طهران واثنان في محافظة جيلان“، مضيفا: ”لسوء الحظ، توفي شخصان في محافظة قم، ومعظم الحالات كانت لا تزال من سكان قم في الأيام والأسابيع الأخيرة“.