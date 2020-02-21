وزارة الصحة الإيرانية: 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتا وفاة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، اليوم الجمعة، عن وصول فيروس كورونا القاتل إلى العاصمة طهران ومحافظة جيلان شمال إيران.

وقال جهانبور، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، ”إن 13 شخصا آخر أصيبوا بالكورونا في ثلاث مقاطعات، بما في ذلك طهران“.

وكتب جهانبور في حسابه الرسمي على ”تويتر“، ”وفقا لتقارير المختبر الأخيرة، تم تأكيد إصابة 13 شخصا آخر بفيروس كورونا، من بينهم سبعة في قم وأربعة في طهران واثنان في محافظة جيلان“، مضيفا: ”لسوء الحظ، توفي شخصان في محافظة قم“.

وتابع المسؤول في وزارة الصحة الإيرانية، إنه ”في الأيام الماضية، تم قبول 735 مريضا يعانون من أعراض مشابهة للإنفلونزا في البلاد“، مشيرا إلى أن ”الشخص الذي أصيب بفيروس كورونا في مدينة آراك وسط البلاد، تحسنت صحته بشكل أفضل من الأيام السابقة“.

وفي هذه الأثناء، تعهد وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، مساء الخميس، بالقضاء على فيروس كورونا الجديد القاتل، الذي أدى حتى الآن إلى وفاة مواطنين اثنين بمحافظة قم.

وقال سعيد نمكي خلال اجتماع للجنة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، التي أمر الرئيس حسن روحاني بتشكيلها، ”سنقضي على فيروس كورونا الجديد حتما بإذن الله، كما قضينا على فيروس إنفلونزا مؤخرا“، مشددا على أهمية الالتزام بتوجيهات وزارة الصحة.