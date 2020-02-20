صندوق النقد: من المبكر للغاية وضع أرقام دقيقة لتأثير كورونا على النمو العالمي‎

قالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إنه من السابق لأوانه الإعلان عن توقعات دقيقة للنمو الاقتصادي في الصين والعالم في 2020 عقب تفشي فيروس كورونا.

وأبلغت جورجيفا مؤتمرا صحفيا في العاصمة المغربية الرباط بأن صندوق النقد ما زال يراجع توقعاته للنمو في الصين، بينما يفحص تأثير الوباء على الاقتصاد العالمي، وبحثت جورجيفا في الرباط الاستعدادات لاجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين والتي ستعقد في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 في مراكش.

وقالت: ”ما زلنا نأمل في أن يكون التأثير على صورة منحنى حرف (‭‭‭V‬‬‬)“ مع تراجع حاد في الصين وتعاف كبير بعد احتواء الفيروس“.

وأضافت: ”لكننا لا نستبعد أنه ربما يتحول إلى سيناريو مختلف مثل منحنى حرف (‭‭‭U‬‬‬) حيث سيطول أمد التأثير نوعا ما“.

وقالت مديرة صندوق النقد إن ديون الأرجنتين ليست مستدامة وإنها ستجتمع مع وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتي جوزمان في غضون يومين لبحث ”الكيفية التي يمكن لصندوق النقد أن يقدم بها المساعدة“.

وأضافت أن الصندوق يرغب في مساعدة الأرجنتين بتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، ودعم الأشخاص الأكثر ضعفا ومعالجة الفقر ”بطريقة مسؤولة“.