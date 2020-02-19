تسجيلات صوتية تثير هلع المصريين.. ووزارة الصحة توضح (فيديو)

نفت وزارة الصحة المصرية متمثلة في متحدثها الرسمي الدكتور خالد مجاهد، تكتم الوزارة على حالات مصابة بـ“كورونا”.

واستغل البعض تسجيلات صوتية يتم إرسالها عبر تطبيق ”واتس آب“ ويتم التحذير فيها من انتشار الفيروس، لبث إشاعات حول تكتم الوزارة على حالات مصابة بالفيروس.

وقال خالد مجاهد في تصريحات تلفزيونية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامجه ”يحدث في مصر“ الذي يُعرض عبر فضائية ”إم بي سي مصر“، إن هذه التسجيلات تم انتشارها قبل أشهر قليلة عندما قيل إن مصر بها التهاب سحائي، ونفت وقتها الوزارة رصد أي حالة مصابة بهذا المرض.

وطالب متحدث وزارة الصحة، بجلب أي خبير صوت وسيثبت أن الأصوات التي حذرت من الالتهاب السحائي هي نفس الأصوات التي تروج لانتشار فيروس كورونا حاليًا، مبينًا أنه يوجد شفافية مطلقة من الحكومة المصرية منذ الاشتباه في أول حالة مدللًا ذلك بأن منظمة الصحة العالمية تتعاون مع الوزارة في تحديد خصائص المرض وإمدادها بالمعلومات.

وجاء هذا الرد بعدما انتشرت تسجيلات صوتية على جروبات تطبيق واتس آب، تقول فيه إحدى السيدات إن شقيقها يعمل في الحميات وشقيقها الثاني يعمل في الحجر الصحي، وطالبها بعدم الخروج من منزلها وأيضًا منع أولياء الأمور لأولادهم من الذهاب إلى المدرسة لأن مديرية الصحة في محافظة الإسكندرية أعلنت حالة الطوارئ ويتم التكتم على حالات مصابة بـ“كورونا“ وخلال يومين لو ازدادت سيتم إعلان الفيروس على أنه ”وباء“.

في سياق متصل طمأن متحدث وزارة الصحة المصرية الجميع على الحالة الحاملة لـ“كورونا“ والتي تم اكتشافها قبل يومين بأنه لازال يتلقى العلاج ويتم متابعته بشكل يومي بالأدوية والتحاليل لحين مرور الأيام المحددة للعزل وبعدها سيتم إعلان شفائه تمامًا من عدمه.