الإمارات تعلن شفاء حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الجمعة، شفاء حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد في الدولة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ”وام “ عن وزارة الصحة أن“الحالتين تعودان لمواطن صيني يبلغ من العمر 41 عامًا وابنه 8 سنوات ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات الإمارات“.

#عاجل_وام | #وزارة_الصحة" تعلن شفاء حالتين جديدتين مصابتين بـ #فيروس_كورونا_المستجد في الدولة. الحالتان لمواطن صيني يبلغ من العمر "41 "عاما وابنه" "8 سنوات"ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات الدولة. pic.twitter.com/TxksEKsHu0 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) February 14, 2020

والأحد الماضي، أعلنت الإمارات شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد تلقيها العناية اللازمة.

ووصل عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في الإمارات إلى 8 حالات منذ ظهور الفيروس.

وكشفت وزارة الصحة الإماراتية منذ ظهور أول حالة إصابة بالفيروس، نهاية الشهر الماضي، عن اتخاذها إجراءات احترازية/ وفقًا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وشددت الوزارة على أن مراكز التقصي الوبائي في البلاد تعمل على مدار الساعة للإبلاغ المبكر عن أي حالات للفيروس، مؤكدة أن النظام الصحي في الإمارات يعمل بكفاءة عالية، وأن الوزارة تتابع الوضع عن كثب بما يضمن صحة وسلامة الجميع.