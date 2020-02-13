أول وفاة بفيروس كورونا في اليابان

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قال وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو، إن البلاد شهدت، اليوم الخميس، أول حالة وفاة لمريض بفيروس كورونا الجديد. وذكر كاتو في مؤتمر صحفي، أن الوفاة لامرأة في الثمانينات من العمر، وتعيش في ولاية كاناجاوا المجاورة لطوكيو، ولم يدل بتفاصيل إضافية.