الأولى خارج الصين.. فيتنام تعزل قرى يسكنها 10 آلاف شخص بسبب كورونا

المصدر: ا ف ب

فرضت فيتنام، اليوم الخميس، حجرا صحيا على قرى يسكنها 10 آلاف شخص، تقع على مقربة من العاصمة هانوي، بعد تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وتعتبر إجراءات العزل التي فرضت على منطقة سون لوي الزراعية، التي تبعد 40 كلم عن هانوي، الأولى من نوعها خارج الصين منذ ظهور الفيروس في مدينة ووهان أواخر العام الماضي.

وقال بيان لوزارة الصحة إنه ”اعتبارا من 13 شباط/ فبراير 2020 سنقوم بشكل عاجل بعزل وفرض حجر صحي على منطقة الوباء في سون لوي، لمدة 20 يوما“.

وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق عن خمس إصابات بالفيروس، وأكدت اليوم إصابة سادسة.

وقام مسؤولو الصحة، الذين يرتدون سترات واقية، برش المواد المطهرة على السيارات التي تمر أمام نقاط التفتيش التي أقامتها السلطات حول المنطقة المعزولة، وفق شهود عيان في بينه شوين، الواقعة على أطراف سون لوي.

وقال أحد القرويين إن السلطات طلبت من الأهالي تجنب التجمعات الكبيرة.