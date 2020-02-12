متلازمة فرط سكر الدم حالة تهدد الحياة.. كيف تتجنبها؟

تُعرّف المراجع الطبية متلازمة فرط سكر الدم (HHS) بأنها حالة يحتمل أن تهدد الحياة لاحتوائها على مستويات عالية من السكر في الدم (الغلوكوز)، كما أنها تسبق الإصابة بمرض السُكري من النوع الثاني.

الإصابة بتلك المتلازمة، تدفع الكليتين للتدخل عبر إزالة بعض الجلوكوز الزائد عن طريق التبول؛ فإذا لم يحصل الجسم على ما يكفي من السوائل لتعويض السائل المفقود، ترتفع هنا مستويات السكر في الدم، ويصبح دمك مركزًا لتكون في هذه الحالة مصابًا بفرط سكر الدم.

التشخيص

يستخدم الطبيب اختبار الدم لتشخيص الحالة عبر إجراء اختبار لمستوى السكر في الدم الحالي، وتتحقق الإصابة إذا وصل السكر في الدم إلى 600 ملليغرام لكل ديسيلتر أو أعلى.

قد يجري طبيبك اختبارات أخرى لتأكيد التشخيص أو معرفة ما إذا كان هناك أي مضاعفات محتملة أخرى، قد تتضمن الاختبارات اختبارات الدم للتحقق من مستويات: نسبة السكر في الدم، الكرياتينين، البوتاسيوم، الفوسفات.

العلاج

أفضل طريقة للوقاية من متلازمة فرط سكر الدم هي مراقبة مرض السكري بعناية، والتعرف على علامات الإنذار المبكر وعدم تجاهلها، وقياس مستويات السكر في الدم بانتظام.

إلى جانب ذلك، تناول الأدوية الموصوفة بانتظام وبشكل مستمر، والحفاظ على نظام غذائي صحي على النحو الموصى به من قبل الطبيب وممارسة الرياضة بانتظام، تعد عوامل يجب اعتمادها كنمط حياة.