توقعات بارتفاع إصابات كورونا في ووهان إلى نصف مليون نهاية فبراير

توقع علماء في بريطانيا، ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا الجديد، إلى 500 ألف مصاب، بمدينة ووهان الصينية، بحلول نهاية فبراير/شباط الجاري.

جاء ذلك نتيجة تطبيق رياضي طوره علماء لدى مدرسة النظافة والطب الاستوائي بالعاصمة البريطانية لندن، لتوقع أعداد الإصابات بكورونا، في مدينة ووهان التابعة لمقاطعة خوبي الصينية.

وتوقع العلماء، أن يصل انتشار كورونا إلى الذروة، نهاية فبراير/شباط الجاري، استنادا إلى المعطيات الحالية.

وتفيد التوقعات نفسها، بأن يبلغ أعداد المصابين خلالها، 500 ألف شخص في ووهان الصينية، أي 5 % من إجمالي سكان المدينة.

وقد توفي 774 شخصا من وباء سارس، غالبيتهم في الصين، وفق منظمة الصحة العالمية، فيما بلغت الوفيات جراء فيروس كورونا ألفا و17 شخصا، خلال شهر واحد.

وكورونا عائلة من الفيروسات، غير أن 6 منها فقط تصيب البشر، والأخير الجديد هو السابع من بين ذات العائلة القاتلة.

ومن أعراض الإصابة بالفيروس، التهابات في الجهاز التنفسي وحمى وسعال وصعوبة في التنفس، وفي الحالات الأكثر شدة يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة والفشل الكلوي وحتى الوفاة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وظهر الفيروس الغامض، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان الصينية (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا، منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي.