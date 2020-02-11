أطعمة تقلل خطر السكري لدى الرجال وتزيده عند النساء

كشف خبراء جامعة كامبريدج أن هناك عدة أطعمة تزيد خطر الإصابة بمرض السكري 2 لدى السيدات، بينما تخفضه في الرجال، وذلك لأن هذه الأطعمة تزيد مستويات هرمون التستوستيرون.

ونقلت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية عن باحثين قولهم: هناك العديد من المصادر التي تعزز مستويات التستوستيرون، وهذه المصادر تشمل الفراولة والبطاطا الحلوة وصفار البيض والبروكلي والأفوكادو وبذور اليقطين.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل المصادر كلا من الزبادي وجوز الهند والمحار واللحم المفروم، جنبا إلى جنب مع البقدونس والزبيب وحتى القهوة والرمان.

كما تشمل المصادر التي تعزز هرمون التستوستيرون، الجمبري والملفوف والقرنبيط والجبنة الزرقاء بالإضافة إلى الزنجبيل والبصل وزيت الزيتون البكر.

وعلى الرغم من أن لكل من المصادر التي ذُكرت أعلاه العديد من الفوائد، إلا أنها تعزز مستويات هرمون التستوستيرون، والذي كشف الخبراء أن ارتفاع مستوياته يعزز خطر إصابة السيدات بالسكري 2 بنسبة 37 %.

وبالإضافة إلى السكري، وجد الخبراء أن ارتفاع مستويات التستوستيرون لدى السيدات، يجعلهن أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة المبيض متعدد الكيسات بنسبة 51 %، وهذه الحالة كثيرا ما تؤثر على القدرة الإنجابية للمصابات، كما يعزز ارتفاع مستويات الهرمون خطر إصابة السيدات ببعض أنواع السرطان، خاصة سرطان الثدي وبطانة الرحم.

وعلى عكس السيدات، كشفت الدراسة التي شملت ما يصل إلى 425 ألف شخص، أن ارتفاع مستويات التستوستيرون لدى الرجال، ساهم في خفض خطر إصابتهم بالسكري 2 بنسبة 14%.

إلا أنه من ناحية أخرى، وجد الخبراء أن ارتفاع مستويات هذا الهرمون لدى الرجال، عزز خطر إصابتهم بسرطان البروستاتا بالإضافة إلى أمراض الكبد وانخفاض عدد الحيوانات المنوية؛ ما يؤثر على خصوبتهم.

ومع الكشف عن هذه النتائج المثيرة، يحذر الخبراء من اعتماد العلاج ببدائل التستوستيرون (TRT) للرجال، بسبب آثاره الجانبية، لأنه يعزز مستويات الهرمون لدى الرجال الذين يعانون من انخفاضه بصورة غير طبيعية.

هذا ويوصي الباحثون بأهمية الفصل بين الرجال والنساء عند دراسة كيفية تأثير هرمون التستوستيرون على خطر إصابتهم بالسكري 2 وغيره من أمراض.