علاجات منزلية تخلصك من دوالي الساقين

وفقا للإحصائيات والدراسات الحديثة، فإن أكثر من 25% من النساء و10% من الرجال، مصابون بالدوالي الوريدية؛ والسبب في وجودها من الممكن أن يرجع لأسباب وراثية، وتحدث نتيجة ضعف الأوردة التي تدفع الدم وأيضا تراكم السوائل بداخلها. وعلى الرغم من أن الغالبية العظمى من حالات الدوالي حميدة ولا تتسبب في أضرار كبيرة، إلا أنها تزعج الكثيرين؛ بسبب المظهر العام وأعراضها المزعجة، مثل التورم والإحساس بالحكة والاحمرار.

ونشر موقع “ با- باميل “ الإلكتروني، أن هناك عدة حلول وعلاجات منزلية من شأنها التخلص من أعراض وشكل الدوالي الوريدية المزعجة، ومنها:

رفع الأقدام

إذا كنت مصابا بالدوالي الوريدية واضطرتك الظروف للجلوس لأوقات طويلة، سواء في العمل أو الرحلات، يجب أن ترفع قدميك لأعلى لمدة ساعة؛ لأن سرعة الدم للأقدام أثناء الجلوس ستُشعرك بالثقل الشديد، وبالتالي زيادة تورم الدوالي، وبهذا الإجراء سيتدفق الدم بعيدا عن منطقتي الساق والكاحل، ويعود باتجاه القلب لتقليل الشعور بالثقل والتورم.

التبريد

يساعد تعريض الدوالي الوريدية المنتفخة لضغط بارد، مثل تطبيق قطعة ثلج على المناطق المصابة، على تدفق الدم وتقليل انتفاخ الأوردة، ومن الأفضل بعد ذلك أن تأخذ دشا باردا أو فاترا؛ للحفاظ على تدفق الدم ونشاط الدورة الدموية؛ حتى تضمن عمل الأوردة والأوعية الدموية بشكل جيد.

التمارين الرياضية

تساعد تمارين مثل المشي بسرعة أو ركوب الدراجات أو الركض، على تعزيز تدفق الدم في الأوعية الدموية، وبالتالي يمنع تراكم السوائل داخل الأوعية التي تسبب تورم وبروز الدوالي، وهذه التمارين من شأنها تقليل وعدم ظهور الدوالي الوريدية، بالإضافة لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

ثني الأقدام

هناك تمرينات بسيطة في حالة عدم توافر الوقت للتمرينات الرياضية الكاملة، تستطيع فعلها داخل المنزل للتخلص من الدوالي، وهي ثني الأقدام وعمل حركات دائرية بكاحل الأقدام وتحريك كعبي الرجل للأمام والخلف عدة مرات، فذلك يعزز من نشاط الأوعية الدموية، ويجبر الدم على تغيير مساره من القدم إلى القلب.

جوارب الضغط

تتوافر في الصيدليات جوارب من شأنها تحسين الدورة الدموية للساقين، حيث إن وظيفتها هي الضغط على الأجزاء السفلية للساقين لدفع الدم نحو القلب، وبالتالي يمنع تجمعه في العروق مسببا الدوالي الوريدية، ويجب استشارة الطبيب عند استخدام هذه الجوارب؛ حتى يحدد لك ما يناسبك منها، فهي لها أنواع مختلفة ذات ضغط عال أو منخفض.