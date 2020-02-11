إقالة مسؤولين صينيين لعجزهما عن إدارة أزمة ”كورونا“

المصدر: ا ف ب

أعلن التلفزيون الصيني الثلاثاء، أن اثنين من كبار المسؤولين في إقليم هوباي الواقع في وسط الصين حيث ظهر فيروس ”كورونا“ المستجد، أقيلا تحت ضغط الرأي العام الذي وجه انتقادات حادة للسلطات تتعلق بإدارة الأزمة.

ويتهم عدد كبير من الصينيين الذين يشعرون بالغضب منذ أسابيع، السلطات بالتأخر في التحرك لمواجهة الإصابات الأولى التي سجلت في ووهان، كبرى مدن الإقليم.

وتصاعد هذا الغضب الجمعة، بعد وفاة لي وينغليانغ (34 عاما) أحد أوائل الأطباء الذين تحدثوا عن ظهور المرض. وأنّبته الشرطة واتهمته بنشر ”شائعات“، حيث أصيب بهذا الفيروس الذي أودى بحياته.

وأوضح التلفزيون الحكومي ”سي سي تي في“، أن تشانغ جين المسؤول في لجنة الصحة في المقاطعة، والمديرة ليو ينغزي، أقيلا من منصبيهما بقرار من اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي الصيني لهوباي.

ويبدو أن هذا القرار يهدف إلى تهدئة الرأي العام الغاضب، منذ وفاة طبيب العيون الذي تحول إلى بطل وطني في مواجهة مسؤولين متهمين بالسعي إلى التعتيم على انتشار المرض.

وعين وانغ هيشانغ، وهو نائب وزير صحة سابق، بدلا من المسؤولين اللذين تمت إقالتهما.

وإقليم هوباي هو بؤرة فيروس ”كورونا“، وتتركز فيه 96% من الوفيات التي سجلت حتى الآن وتجاوزت ألف شخص، و74% من الإصابات.