حجز أول دبلوماسي صيني بسبب كورونا

فرضت السلطات الروسية، يوم الإثنين، الحجر الصحي على دبلوماسي صيني كإجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال ألكسندر خارلوف المسؤول بوزارة الخارجية الروسية: إن القنصل العام تسوي شاوشون وصل إلى مدينة يكاتيرينبرغ بمنطقة جبال الأورال، يوم الخميس، لتولي منصبه الجديد، لكن طُلب منه البقاء في منزله لمدة أسبوعين.

وسجلت روسيا حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد، وعزلت مئات الروس والصينيين الذين وصلوا من الصين في الفترة الأخيرة لفحصهم.

ووضعت السلطات نحو 150 شخصا أجلتهم روسيا من مدينة ووهان الصينية مركز انتشار الفيروس، في منشأة معزولة في سيبيريا، قرب الموقع الذي يتلقى فيه أحد المصابين العلاج.

كما وضعت أكثر من مئة مواطن صيني قيد الحجر الصحي.

وتجاوز العدد الإجمالي لحالات الوفاة بسبب الفيروس، أكثر من 900 حالة جميعها في البر الرئيسي للصين، باستثناء اثنين.