الإمارات تعلن عن تشخيص حالتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا

أعلنت الإمارات السبت، عن تشخيص حالتين جديدتين لمصابين من الجنسية الصينية والفلبينية بأعراض فيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي عدد الحالات المكتشفة فيها إلى 7 حالات منذ ظهور الفيروس.

واتخذت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية منذ ظهور أول حالة إصابة بالفايروس نهاية الشهر الماضي إجراءات احترازية وفقا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وشددت الوزارة على أن مراكز التقصي الوبائي في الدولة تعمل على مدار الساعة للإبلاغ المبكر عن أي حالات للفيروس، مؤكدة أن النظام الصحي في الدولة يعمل بكفاءة عالية وأن الوزارة تتابع الوضع عن كثب بما يضمن صحة وسلامة الجميع.