طرق بسيطة للتعامل مع مرض ”وذمة السكري‎“

عادة ما يرتبط مرض السكري بعدة مشاكل صحية، أبرزها ”القدم السكري“ وحالة أخرى تُعرف باسم ”وذمة السكري“، وهي حالة تورم شديدة في القدمين ترتبط بهذا المرض.

والوذمة هي عبارة عن تورم ناجم عن تراكم السوائل في الأنسجة، وهذا التورم غالبا ما يحدث في القدمين والكاحلين، ولكنه قد يحدث في أي مكان آخر بالجسم، وفي حين أن هذه الحالة قد يصاب بها أشخاص عاديون بعد تناول الأطعمة المالحة أو عند اعتماد وضعية واحدة لفترة طويلة أو نتيجة تقلبات هرمونية، إلا أنه أكثر شيوعا بين مرضى السكري.

ومن خلال مجلة ”ذا هيلث سايت“، نوضح طرقا بسيطة تساعد في التعامل مع ”وذمة السكري“ بفعالية كبيرة:

ممارسة التمارين بانتظام

يساعد الانتظام على التمارين في تعزيز الدورة الدموية وتقليل التورم، وإذا لم تستطع ممارسة الرياضة، احرص على التحرك خلال اليوم وفي أرجاء المنزل بدلا من الاكتفاء بالجلوس أمام التلفاز.

هذا ويمكنك اعتماد التمارين منخفضة التأثير، مثل السباحة وركوب الدراجات.

مكملات المغنيسيوم

في بعض الأحيان، قد يكون نقص المغنيسيوم هو السبب وراء الإصابة بوذمة السكري، لذا استشر طبيبك بشأن إمكانية استهلاك مكملات المغنيسيوم، والتزم بالجرعة المحددة، لأن الإفراط في استهلاك مكملات المغنيسيوم قد يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.

الملح الإنجليزي

من شأن نقع القدمين في ماء ذات ملح انجليزي والمعروف أيضا باسم “ كبريتات المغنسيوم“، أن يخفف التورم وأي ألم ينتج عن الوذمة، فكل ما تحتاجه هو إضافة الملح الإنجليزي في ماء دافئ، ثم انقع قدميك لمدة 15 دقيقة، وستلاحظ نتيجة فورية.

الجوارب الضاغطة

لا تفيد هذه الجوارب حالة الدوالي فحسب، بل تساعد أيضا في تخفيف الوذمة، حيث تحافظ على الضغط وتحسن الدورة الدموية في قدميك وساقيك، مما يساعد في تقليل وذمة السكري.

وهذه الجوارب متاحة في أي صيدلية، وعند اختيارها من المهم أن تكون مناسبة وليست ضيقة للغاية.

رفع القدمين

من أبسط الطرق، ولكنها فعالة أيضا، حيث يساعد رفع قدميك أعلى من مستوى القلب، في عودة السوائل التي تجمعت في القدمين، نحو الجسم مرة أخرى، ويمكنك أيضا وضع قدميك على مقعد أثناء الجلوس.