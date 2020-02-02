تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إيران

أعلن مسؤول إيراني، يوم الأحد، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في بلده، وتحديدا في محافظة أصفهان.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، عن المتحدث باسم جامعة أصفهان للعلوم الطبية، آرش نجيمي، قوله: ”تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا بمحافظة أصفهان“.

وأضاف أن ”الشخص المصاب الذي يرقد في مستشفى الفارابي يبلغ من العمر 29 عاما“.

وأوضح أن ”الشخص راجع الليلة الماضية مستشفى الفارابي بمحافظة أصفهان، وقد تبين أنه مصاب بأعراض مرض كورونا، بما في ذلك الحمى الشديدة والسعال وضيق التنفس، وهو بالمستشفى تحت العناية المركزة“.

وتابع أن ”الرجل مريض وهو من موظفي مطار محافظة أصفهان، ولديه تاريخ من الاتصالات مع السياح الصينيين“.