إقليم هوبي الصيني يعلن تسجيل 45 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت لجنة الصحة بإقليم هوبي الصيني، بؤرة انتشار فيروس كورونا الجديد، تسجيل 45 حالة وفاة جديدة بالفيروس اليوم الجمعة ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 249 شخصا. كما أكد الإقليم تسجيل 1347 حالة إصابة جديدة اليوم ليصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 7153.